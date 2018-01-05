СБУ разоблачила в Мелитополе двух распространителей антиукраинских агиток (48)

Интерфакс-Україна 2018.01.05 18:06

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность двух жителей Мелитополя (Запорожская обл.), входящих в местную ячейку Компартии и распространявших в области антиукраинские печатные материалы. Как сообщает в пятницу пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что двое активистов городской организации коммунистической партии распространяли на территории региона свою "газетку".