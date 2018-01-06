06.01.2018 (104)

2018.01.06 (104)2018.01.05 (37) →
- Оберхоф-2018. Гонки преследования. У Виты Семеренко - "бронза", Пидручный - пятый : МИГ Запорожья 19:08
- Вот в этом вся мощь Украины: опубликованы потрясающие кадры с Кубка мира по биатлону, где украинка Семеренко сенсационно выиграла "бронзу" : Dialog.ua 19:02
- Йоханнес Бо: "Есть ощущение, что я сейчас отдаю победы Фуркаду, а так быть не должно" : Tribuna.com Украина 18:57
- Фуркад выиграл гонку преследования в Оберхофе : Спорт-Экспресс в Украине 18:42
- Биатлонистка Вита Семеренко выиграла "бронзу" на этапе Кубка мира : Ракурс 18:33
- Президент США Дональд Трамп назвал себя гением : Rus ERR 18:33
- Украинский биатлонист выдал лучшую гонку в сезоне : Вести.ua 18:16
- На Кубке мира по биатлону украинка Семеренко завоевала "бронзу" в гонке преследования : НикВести 18:14
- Коби Брайант сказал, через сколько времени "Лейкерс" снова станут великими : Basket.com.ua 18:12
- Пидручный вслед за Семеренко попал в число лучших в персьюте в Оберхофе : Банкомёт 18:12
- 06.01.2018 : Bastion-Karpenko.ru 18:12
- Дмитрий Пидручный попал в цветочную церемонию гонки преследования : Arena.press 18:12
- Пидручный совершил прорыв в пятерку лучших в гонке преследования Оберхофа : XSPORT.ua 18:10
- Кубок мира. Общий зачет. Кузьмина упрочила лидерство, Вита Семеренко - 6-я : Tribuna.com Украина 17:57
- Фуркад победил в 67-й раз в карьере, у Йоханнеса Бо - восьмой подиум в десяти гонках : Tribuna.com Украина 17:57
- Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Пидручный - 21-й : Tribuna.com Украина 17:57
- Биатлон: Фуркад первый, Пидручный в топ-5 гонки преследования в Оберхофе : iSport.ua 17:48
- Биатлон: Фуркад первый, Пидручный в топ-5 гонки преследования в Оберхофе : Bigmir)net СПОРТ 17:47
- Украинский биатлонист вошел в топ-5 в гонке преследования на этапе Кубка мира : Znaj.ua 17:47
- Крах российского биатлона в немецком Оберхофе: украинка Семеренко взяла бронзу этапа Кубка мира, россиянки не попали и в десятку : УкропNews.com 17:45
- Биатлон. Фуркад оформил дубль в Оберхофе, Пидручный замкнул топ-5 : Hronika.info 17:43
- Пидручный вслед за Семеренко попал в число лучших в персьюте в Оберхофе : Data.ua 17:32
- Марк Мобиус сообщил об уходе из Franklin Templeton Investments : Спутник 17:32
- Украинка завоевала бронзу Кубка мира по биатлону : Комментарии.UA 17:32
- Крах российского биатлона в немецком Оберхофе: украинка Семеренко взяла бронзу этапа Кубка мира, россиянки не попали и в десятку : Dialog.ua 17:32
- Пидручный вслед за Семеренко попал в число лучших в персьюте в Оберхофе : Телеканал новин "24" 17:30
- Украинка Вита Семеренко выиграла "бронзу" в гонке преследования Оберхофа : Зеркало недели. Украина 17:17
- Украинская биатлонистка стала третьей на гонке Кубка мира : Ведомости-Украина 17:16
- Украинка Вита Семеренко выиграла "бронзу" в гонке преследования Оберхофа : УкропNews.com 17:16
- Биатлон: Фуркад первый, Пидручный в топ-5 гонки преследования в Оберхофе : Корреспондент.net 17:16
- Биатлон. Результаты мужской гонки преследования в Оберхофе : Телеграф.com.ua 17:13
- Дмитрий Пидручный попал в цветочную церемонию гонки преследования : Сегодня.ua 17:13
- Кузьмина: "Команда делает все для меня, и я побеждаю благодаря им" : XSPORT.ua 17:10
- Вирер: "Не ожидала такого результата" : XSPORT.ua 17:10
- Dota 2. Team Liquid и Team Secret отказались от участия в Galaxy Battles II : XSPORT.ua 17:10
- Украинский биатлонист вошел в топ-5 гонки Кубка мира : Обозреватель 17:10
- Вита Семеренко завоевала бронзу Кубка мира по биатлону : ICTV Факти 17:06
- Кубок мира по биатлону: Дмитрий Пидручный прорвался на пятое место в гонке преследования : Укринформ 17:02
- Семеренко завоевала "бронзу" на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе : КНК Медиа 16:54
- Оберхоф. Мужская гонка преследования. Как это было : Спорт.ua 16:47
- Легенда биатлона Бьорндален рискует не отобраться на Олимпиаду-2018 : Телеграф.com.ua 16:43
- Украинка выборола призовое место Кубка мира по биатлону : Politeka 16:40
- Семь российских бардов попали в базу "Миротворца" : Экономика сегодня 16:40
- Биатлон: Вита Семеренко взяла бронзу в пасьюте Оберхофа : РИА Мелитополь 16:37
- Украинская биатлонистка Вита Семеренко завоевала бронзу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Германии : Гордон 16:35
- Вита Семеренко выиграла бронзу в гонке преследования в Оберхофе : Passage.com.ua 16:29
- Украинская биатлонистка завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира : Преступности.нет 16:26
- Украинская биатлонистка Семеренко завоевала "бронзу" на соревнованиях в ФРГ : #Буквы 16:19
- Кубок мира по биатлону: Украинка завоевала "бронзу" в гонке преследования : Vector News 16:17
- Холестерин: естественные методы поддержки нормального уровня липидов в крови : NeBoley.com.ua 16:17
- Вита Семеренко выиграла бронзу в гонке преследования в Оберхофе : Vector News 16:17
- Вита Семеренко завоевала бронзу на этапе Кубка мира по биатлону в Германии : Без Табу 16:17
- Вита Семеренко завоевала бронзу в персьюте в Оберхофе, отыграв 19 позиций : Bigmir)net ВИДЕО 16:16
- Вита Семеренко выиграла бронзу в женской гонке преследования в Оберхофе : Народный Корреспондент 16:14
- Вита Семеренко выиграла бронзовую медаль на Кубке мира с биатлона : UA1.com.ua 16:14
- Вита Семеренко завоевала "бронзу" Кубка мира по биатлону в Оберхофе : Arena.press 16:12
- В Калуге проходит сбор подписей в поддержку Путина на выборах-2018 : REGNUM 16:12
- Фуркад против норвежцев. Онлайн трансляция мужской гонки преследования в Оберхофе : XSPORT.ua 16:10