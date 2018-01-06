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Фокус: Украина

06.01.2018 (104)

Bastion-Karpenko.ru 2018.01.06 18:12
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК "БАСТИОН". РЕПОРТАЖИ. No12 -2017 ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК "БАСТИОН". РЕПОРТАЖИ. No12 -2017
ГОНКА, СЕМЕРЕНКО, КУБОК, ВИТА, БИАТЛОН, МИР, Кузьмин, Джима, Меркушин, Прима, Пидручный, Пидгрушная, Варвинец, Тищенко, Украина, Германия, Франция, SK
2018.01.06 (104)

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