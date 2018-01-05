Apple признала наличие двух критических уязвимостей своих устройств (12)

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- Apple признала уязвимость процессоров в своих устройствах : УСБН Житомир 02:16
- Apple признала уязвимость процессоров в своих устройствах : УСБН Івано-Франківськ 02:16
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- Apple признала уязвимость процессоров в своих устройствах : УСБН Запоріжжя 02:13
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- Apple признала уязвимость процессоров в своих устройствах : УСБН Вінниця 01:16
- Apple признала наличие уязвимых процессоров Intel в своих устройствах : НикВести 00:14
- В Apple признали уязвимость процессоров в своих устройствах : Хвиля 00:06
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