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Apple признала наличие двух критических уязвимостей своих устройств

Apple признала наличие двух критических уязвимостей своих устройств (12)

Realist.online 2018.01.05 09:35
Apple заявила, что все чипы ее айфонов, айпедов и компьютеров Mac имеют два критических недостатка. Об этом сообщает ВВС. На этой неделе стало известно, что большие технологические компании пытаются исправить недостатки под условными названиями Meltdown и Spectre, которые позволяют хакерам похищать данные. Apple заявила, что она уже выпустила некоторые патчи, чтобы исправить ситуацию, хотя никаких доказательств того, что хакеры использовали эти
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2018.01.06 (12)

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