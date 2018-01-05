Apple признала наличие двух критических уязвимостей своих устройств (12)

Realist.online 2018.01.05 09:35

Apple заявила, что все чипы ее айфонов, айпедов и компьютеров Mac имеют два критических недостатка. Об этом сообщает ВВС. На этой неделе стало известно, что большие технологические компании пытаются исправить недостатки под условными названиями Meltdown и Spectre, которые позволяют хакерам похищать данные. Apple заявила, что она уже выпустила некоторые патчи, чтобы исправить ситуацию, хотя никаких доказательств того, что хакеры использовали эти