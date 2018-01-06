Рождественский сочельник: приметы и традиции 6 января (90)

2018.01.06 (90)2018.01.05 (19) →
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- Как готовятся на украинских хуторах к Рождественскому сочельнику. Видео : Hronika.info 18:43
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- Рождественский сочельник на Ларинке : Донбасс Православный 18:28
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- Гройсман - украинцам: пусть Святой вечер согреет вас теплом : ПрессОрг24 18:01
- Рождество в Украине: 12 блюд на Святвечер : Varota.com.ua 17:15
- Православные христиане отмечают Рождественский сочельник: приметы и традиции : Главред 17:05
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- Во Львове установили Рождественского Дидуха : Українські національні новини 17:02
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- Президент поздравил украинцев с Сочельником : Українські національні новини 17:02
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- В Омске Рождество отметят областным фестивалем детского творчества : SuperOmsk.ru 17:00
- 7 января или 25 декабря: православный священник высказался о праздновании Рождества : Апостроф 17:00
- Православные христиане отмечают Святой вечер: украинские обряды и ритуалы праздника : Николаев в подробностях 16:33
- Многообразие традиций: как готовятся к Сочельнику на украинских хуторах : Bigmir)net ВИДЕО 16:16
- В Мурманске на Рождество ограничат движение : Спутник 16:16
- Сегодня православные отмечают Сочельник : Весь Харьков 16:09
- Многообразие традиций: как готовятся к Сочельнику на украинских хуторах : Телеканал новин "24" 16:00
- Сегодня православные отмечают Сочельник : АТН 15:31
- Что нужно сделать на Святой Вечер: традиции и обычаи Рождественского сочельника : Народный Корреспондент 15:14
- Гадания на Рождество 2018: как узнать свою судьбу : Апостроф. Лайм 15:11
- Не напиваться, не сплетничать, простить врагов: что криворожанам необходимо знать о Святвечере : 0564.ua Кривой Рог 15:01
- Рождественский Сочельник: Что должно быть на праздничном столе : Николаевские Известия 14:50
- В московском метро помогут пассажирам добраться до храмов в Рождество : Известия 14:50
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- Святой вечер и Рождество 2018: обычаи и традиции : Народный Корреспондент 14:14
- Сегодня в Украине отмечают православное Рождество : KharkivToday 14:04
- Рождественский сочельник: приметы и традиции 6 января : From-UA.com 14:04
- Рождественский сочельник: приметы и традиции 6 января : Интеллект Украины 13:47
- Сегодня отмечают Святой вечер: украинские обряды и ритуалы праздника : Грім-Інфо 13:42
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- Сегодня отмечается Святвечер: традиции праздника : Комментарии:Донбасс 13:33
- Гадания на Рождество: узнаем будущее и ищем суженого : Комсомольская Правда в Украине 13:31
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- Чаму драпежнікі сё часцей нападаюць на людзей : Народная газета 13:19
- Святой вечер: все, что нужно знать о традициях празднования : #Буквы 13:19
- Рождественский сочельник: приметы и традиции 6 января : Вести-UA 13:04
- Сегодня весь православный мир, живущий по Юлианскому календарю, отмечают Сочельник : Vashgolos.net 13:02
- Рождество-2018 в Украине: традиции и символика блюд : TV.ua 12:56
- Сегодня православные отмечают Рождественский сочельник : Електронні Вісті 12:45
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- Православные христиане отмечают Святой вечер: украинские обряды и ритуалы праздника : Українські Новини 11:45
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