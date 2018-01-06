Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Рождественский сочельник: приметы и традиции 6 января

Рождественский сочельник: приметы и традиции 6 января (90)

From-UA.com 2018.01.06 14:04
Чтоб добро и счастье были в доме, проведите этот вечер правильно 6 января 2018 года в православной церкви отмечают Рождественский сочельник. В этот день перед Рождеством Христовым, канун, или навечерие праздника, православные христиане готовятся к великому дню, пишут Подробности. Традиции Рождественского сочельника Слово "сочельник" берет свое название от сочива, основного блюда этого дня. Сочиво или кутья готовятся из вареных или пропаренных зерен злаковых
СОЧЕЛЬНИК, РОЖДЕСТВО, БЛЮДО, КУТЬЯ, РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, ТРАДИЦИЯ, Украина
2018.01.06 (90)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018