В Дании похищена самая дорогая бутылка водки в мире (17)

СЛЕД.net.ua 2018.01.05 19:55

В результате ограбления Caf'e 33 в Копенгагене была похищена самая дорогая бутылка водки в мире, стоимость которой составляет 1,3 миллиона долларов, сообщает Business Insider. Бутылка водки Russo-Baltique, содержащая три килограмма золота, серебро и бриллианты, была одолжена владельцем ограбленного кафе у латвийской компании Dartz Motorz и не была застрахована. Водка продавалась компанией Dartz Motorz вместе с бронированными автомобилями.