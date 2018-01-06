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В Дании похищена самая дорогая бутылка водки в мире

В Дании похищена самая дорогая бутылка водки в мире (17)

СЛЕД.net.ua 2018.01.05 19:55
В результате ограбления Caf'e 33 в Копенгагене была похищена самая дорогая бутылка водки в мире, стоимость которой составляет 1,3 миллиона долларов, сообщает Business Insider. Бутылка водки Russo-Baltique, содержащая три килограмма золота, серебро и бриллианты, была одолжена владельцем ограбленного кафе у латвийской компании Dartz Motorz и не была застрахована. Водка продавалась компанией Dartz Motorz вместе с бронированными автомобилями.
БУТЫЛКА, ВОДКА, КОПЕНГАГЕН, ДАНИЯ, БАР, СЕРЕБРО, Россия
2018.01.06 (17)

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