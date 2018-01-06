Украинцы запустили флешмоб в ответ на отказ УПЦ МП отпевать ребенка (19)

InfoResist.org 2018.01.05 19:31

Фото: forpost InfoResist В соцсетях запустили флешмоб #принеси_куклу после истории со священником Московского патриархата, который отказался отпевать трагически погибшего 2- летнего мальчика в Запорожье. Украинцев призывают приносить куклы к церквям УПЦ МП. В частности, в Киеве людей призывают собираться с куклами на 19:00 к Киево- Печерской лавре. Куклы также активно несут к храму в Запорожье, где произошел инцидент.