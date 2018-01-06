Украинцы запустили флешмоб в ответ на отказ УПЦ МП отпевать ребенка (19)

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- Священник Киево-Печерской лавры противодействовал акции "Принеси куклу" (ФОТО) : Uapress.info 06:45
- Священники Московского патриархата отказался отпевать ребенка, крещеного в церкви Киевского : OstanniPodii.com 06:23
- Постпред США при ООН винесла попередження Тегерану на засіданні Радбезу : Политическая кухня 06:05
- В Украине приносят куклы на акцию против УПЦ МП : Gazeta.ua 06:05
- В Киево-Печерской лавре противодействовали акции #принесиляльку : Vector News 04:17
- Священники Запорожской епархии УПЦ пообещали келейно молиться за погибшего от самоубийцы мальчика : Интеллект Украины 03:47
- #принеси_куклу: возле Киево-Печерской лавры журналисту мешали фотографировать, как священник выбрасывает игрушку после церковного скандала : ТСН.ua 02:44
- Возле Киево-Печерской лавры журналисту угрожали разбить камеру : Укринформ 02:17
- Священник УПЦ МП в Запорожье отказался отпевать трагически погибшего мальчика из-за другой конфессии. ВИДЕО : УкропNews.com 02:15
- Украинцы несут игрушки к дверям церквей УПЦ МП в знак протеста против священнослужителей, отказавшихся отпевать погибшего ребенка : ZpTown 02:14
- В Киево-Печерской Лавре пытались помешать акции "принеси куклу" : ЛІГАБізнесІнформ 02:08
- Скандал в Запорожье: священник УПЦ МП отказался отпевать погибшего мальчика : Сегодня.ua 01:42
- Скандал в Запорожье: священник УПЦ МП отказался отпевать погибшего мальчика : Гуру.ua 01:42
- Священники Запорожской епархии УПЦ пообещали келейно молиться за погибшего от самоубийцы мальчика (ВИДЕО) : Багнет 01:31
- Священники Лавры напали на журналиста: он снял, как попы выбрасывали игрушку : InfoResist.org 01:01
- "Принеси куклу": в Украине проходит акция протеста против УПЦ МП : Вибори в Україні та світі 00:46
- Угрожали разбить камеру: Лавра вляпалась в скандал с отказом отпевать ребенка : Обозреватель 00:40
- В Запорожье священник УПЦ МП отказался отпевать погибшего мальчика : Интерфакс-Україна 00:36
- Умоляли на коленях: возмутительные подробности от родители ребенка, которого отказались отпевать в УПЦ МП : Банкомёт 00:12
- В Запорожье священник УПЦ МП отказался отпевать погибшего мальчика : Гордон 00:06