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Фокус: Украина

В США боятся, что проданные Украине "Джавелины" попадут в руки армий ДНР и ЛНР (1)

Политнавигатор 2018.01.05 19:27
Соединенные Штаты Америки опасаются, что предоставленное Украине летальное оружие попадет в руки армий ДНР и ЛНР, Об этом говорится в статье газеты The Wall Street Journal, передает корреспондент "ПолитНавигатора". "США планируют вооружить Украину, разъярив Россию и усугубив и без того плохие отношения, но больше беспокоит оружие, попавшее в руки врага - как это было раньше", - пишет газета.
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2018.01.06 (1)

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