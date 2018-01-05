В США боятся, что проданные Украине "Джавелины" попадут в руки армий ДНР и ЛНР (1)

Политнавигатор 2018.01.05 19:27
Соединенные Штаты Америки опасаются, что предоставленное Украине летальное
оружие попадет в руки армий ДНР и ЛНР,
Об этом говорится в статье газеты The Wall Street Journal, передает
корреспондент "ПолитНавигатора".
"США планируют вооружить Украину, разъярив Россию и усугубив и без того
плохие отношения, но больше беспокоит оружие, попавшее в руки врага - как
это было раньше", - пишет газета.
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