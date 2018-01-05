Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Саакашвили вызвали на допрос в СБУ 10 января - адвокат

Саакашвили вызвали на допрос в СБУ 10 января - адвокат (5)

Vector News 2018.01.05 23:16
Лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили вызвали на допрос в Главное управление Службы безопасности Украины 10 января. Об этом сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий, передает "Интерфакс-Украина". Он отметил, что Саакашвили и его защитники готовы прийти на допрос при условии, что все соответствующие документы о вызове на допрос оформлены надлежащим образом и все процедуры будут проходить в соответствии с законодательством.
СААКАШВИЛИ, ГРУЗИЯ, САНДРО, ПОМИЛОВАНИЕ, ТЮРЬМА, ГОД, Саакашвили, Бибилуридзе, Гачава, Грузия, Тбилиси, Украина, Киев
2018.01.06 (5)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018