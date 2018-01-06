Компания Ахметова намерена обжаловать решение кипрского суда о замораживании активов (13)

НикВести 2018.01.06 03:14

В группе СКМ, которая принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, заявили о том, что обжалуют решение кипрского суда о замораживании активов на сумму 820 миллионов долларов. Соответствующее заявление размещено на сайте СКМ. - Компания группы СКМ опосредованно приобрела акции Укртелекома у Raga Establishment Limited (тогда называлась EPIC Telecom Invest Limited) в 2013 году, через 2 года после приватизации Укртелекома, - говорится в сообщении.