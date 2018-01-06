Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Компания Ахметова намерена обжаловать решение кипрского суда о замораживании активов

Компания Ахметова намерена обжаловать решение кипрского суда о замораживании активов (13)

НикВести 2018.01.06 03:14
В группе СКМ, которая принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, заявили о том, что обжалуют решение кипрского суда о замораживании активов на сумму 820 миллионов долларов. Соответствующее заявление размещено на сайте СКМ. - Компания группы СКМ опосредованно приобрела акции Укртелекома у Raga Establishment Limited (тогда называлась EPIC Telecom Invest Limited) в 2013 году, через 2 года после приватизации Укртелекома, - говорится в сообщении.
АКТИВ, СУД, НИКОСИЯ, АПЕЛЛЯЦИЯ, ДОЛЛАР, АВАНС, Ахметов, Горбуненко, Raga Establishment, ЕСУ, EPIC, Укртелекома, Кипр, Украина, Лондон, Киев
2018.01.06 (13)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018