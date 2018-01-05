Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Минздрав инициирует отмену спецразрешения на занятие народной и альтернативной медициной (2)

Українські національні новини 2018.01.05 22:17
КИЕВ. 5 января. УНН. Министерство здравоохранения инициирует отмену специального разрешения на занятие народной и альтернативной медициной. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает УНН. "Регламентация работы целителей, практикующих народную или альтернативную медицину не может относиться к компетенции Министерства, поскольку такая практика не соответствует современным медицинским научным знаниям.
МЕДИЦИНА, ЦЕЛИТЕЛЬ, МИНЗДРАВ, ЗАНЯТИЕ, МЕТОД, РАЗРЕШЕНИЕ, Украина
2018.01.06 (2)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018