Минздрав инициирует отмену спецразрешения на занятие народной и альтернативной медициной (2)

Українські національні новини 2018.01.05 22:17

КИЕВ. 5 января. УНН. Министерство здравоохранения инициирует отмену специального разрешения на занятие народной и альтернативной медициной. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает УНН. "Регламентация работы целителей, практикующих народную или альтернативную медицину не может относиться к компетенции Министерства, поскольку такая практика не соответствует современным медицинским научным знаниям.