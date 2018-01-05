Минздрав инициирует отмену спецразрешения на занятие народной и альтернативной медициной (2)

Українські національні новини 2018.01.05 22:17
КИЕВ. 5 января. УНН. Министерство здравоохранения инициирует отмену
специального разрешения на занятие народной и альтернативной медициной. Об
этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает УНН.
"Регламентация работы целителей, практикующих народную или альтернативную
медицину не может относиться к компетенции Министерства, поскольку такая
практика не соответствует современным медицинским научным знаниям.
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