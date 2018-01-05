Крымский "экс-министр" находится на свободе, ему готовят подозрение (5)

2018.01.06 (5)2018.01.05 (201) →
- В прокуратуре объявили дату, когда выберут меру пресечения крымскому экс-министру : Інформатор.news 04:06
- Мир не будет прежним: 59-летняя Мадонна опубликовала фото без макияжа и ретуши : Пятый канал 04:05
- "Экс-министру здравоохранения Крыма" сообщили о подозрении в госизмене : #Буквы 02:19
- Суд по делу "экс-министра" Крыма назначен на 8 января : Noocrat 01:21
- Традиции празднования Рождества Христова в России и на Руси : NoNaMe 01:21
- Меру пресечения подозреваемому в госизмене экс-"министру" Михальчевскому выберут 8 января : Українські Новини 00:45
- "Экс-министру здравоохранения" Крыма изберут меру пресечения 8 января, до этого он будет находиться на свободе - прокуратура : Гордон 00:06