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Крымский "экс-министр" находится на свободе, ему готовят подозрение

Крымский "экс-министр" находится на свободе, ему готовят подозрение (5)

DsNews 2018.01.05 17:33
Прокуратура Крыма готовит сообщение о подозрении бывшему так называемому "министру здравоохранения Крыма" Петру Михальчевскому, при этом его никто не задерживал Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик, передает "ДС" со ссылкой на "Украинскую правду". Кроме того, решается вопрос об избрании меры пресечения для Михальчевского в виде содержания под стражей. "В месте пребывания в Киеве бывшего так называемого "министра
КРЫМ, МИНИСТР, ОБЫСК, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, КИЕВ, АКСЕНОВ, Михальчевский, Тихончик, Аксенов, Крым, Киев, Украина, Россия
2018.01.06 (5)

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