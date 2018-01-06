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В НАТО показали видео перехвата ВВС США российских истребителей над Балтией

В НАТО показали видео перехвата ВВС США российских истребителей над Балтией (67)

Вести.ua 2018.01.06 13:16
Миссия НАТО, участвующая в охране воздушного пространства Балтии, опубликовала видео двух перехватов российских истребителей Су-30 Видео опубликовано на сайте американской армии Dvids. "Перехваты - это обычное явление, и пилоты ВВС США регулярно проводят их безопасным и профессиональным образом", - говорится в публикации. На видеозаписи демонстрируется вылет самолетов F-15 ВВС США для сопровождения двух российских истребителей Су-30 (1 мин.
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2018.01.06 (67)

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