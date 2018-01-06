Президент Франции заявил, что не видит шансов на вступление Турции в ЕС (9)

2018.01.06 (9)2018.01.05 (44) →
- Президент Франции заявил, что не видит шансов на вступление Турции в ЕС : Arena.press 03:12
- В Одессе закрывается Генеральное консульство Республики Беларусь : Zachem 03:11
- Беларусь закрывает свое генконсульство в Одессе : Gazeta.ua 03:05
- В Одессе закроют генконсульство Беларуси : УРА-Информ 02:00
- В Одессе закроют генконсульство Беларуси : LikeNews 01:58
- Беларусь закрывает генконсульство в Одессе : Укринформ 00:47
- Беларусь закрывает Генеральное консульство в Одессе : Вибори в Україні та світі 00:46
- Беларусь закрывает свое генконсульство в Одессе : Українські Новини 00:45
- В Одессе будет закрыто генконсульство Беларуси : Факты и комментарии 00:34
- Беларусь закрывает свое Генконсульство в Одессе : Вікна-Одеса 00:05