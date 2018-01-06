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Президент Франции заявил, что не видит шансов на вступление Турции в ЕС

Президент Франции заявил, что не видит шансов на вступление Турции в ЕС (9)

Arena.press 2018.01.06 03:12
Сегодня, 02:34 Фото: Президент Франции Эммануэль Макрон Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не видит шансов на прогресс в переговорах о вступлении Турции в Европейский Союз.
ОДЕССА, БЕЛАРУСЬ, КОНСУЛЬСТВО, ЗАКРЫТИЕ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ, СОВЕТ, Одесса, Беларусь, Украина
2018.01.06 (9)

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