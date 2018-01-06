Президент Франции заявил, что не видит шансов на вступление Турции в ЕС (9)

Arena.press 2018.01.06 03:12

Сегодня, 02:34 Фото: Президент Франции Эммануэль Макрон Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не видит шансов на прогресс в переговорах о вступлении Турции в Европейский Союз.