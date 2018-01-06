Около пяти тысяч крымчан незаконно призвали в армию РФ (52)

Без Табу 2018.01.06 13:17

Иллюстративное фото На срочную службу в российскую армию призвали около пяти тысяч жителей аннексированного Крыма и оккупанты продолжают увеличивать количество призывников. О таких цифрах по состоянию на конец 2017 года рассказала член Крымской правозащитной группы Ирина Седова в эфире "Радио Крым.Реалии". За уклонение от службы открывают уголовные дела, а также в соцсетях разыскивают потенциальных призывников, которые выехали на материковую часть