Кошмар оказаться запертым в пылающем самолете стал явью: кадры ужаса в Канаде (71)

Politeka 2018.01.06 16:10

15:40 6 Января 2018 В Международном аэропорту Торонто (Канада) столкнулись два самолета, после чего вспыхнул пожар. В это время на борту воздушного суда находились десятки людей Неудивительно, что началась жуткая паника, пишет Знай. На кадрах ролика, который сняли пассажиры, находящиеся на борту Boeing 737- 800 авиакомпании WestJet, видно, как резко вспыхивает крыло и хвост авиалайнера компании Sunwing.