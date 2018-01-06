Тиллерсон заявил, что Украина является краеугольным камнем в отношениях США и России (51)

Kherson.life 2018.01.06 12:54

Дата: 06/01/2018, 12:39 По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, Соединенные Штаты и Россия пытаются улучшить отношения, но вопрос Украины остается самым сложным. Основной нерешенный вопрос в отношениях между США и Россией - это Украина. Об этом сказал государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в интервью CNN. По словам госсекретаря, он и министр иностранных дел России Сергей Лавров