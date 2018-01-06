В Британии рассказали, почему не введут безвиз с Украиной в ближайшее время (109)

- Британия не видит возможности визовой либерализации с Украиной : Kherson.life 18:54
- Великобритания не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время - Гоф : Times.dn.ua 18:53
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- Великобритания не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время - Гоф : ОстроВ 18:10
- Посол Британии объяснила, почему невозможен безвиз с Украиной в ближайшее время : Спектр Новости 17:47
- Посол Великобритании объяснила, почему ее страна не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время(14 новостей) : Politiko.ua 17:27
- Великобритания пока не рассматривает возможность безвиза с Украиной - посол : Vector News 17:17
- Посол Британии назвала условие для запуска безвиза с Украиной : АСН.in.ua 17:12
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- Посол Великобритании заявила, что страна пока не рассматривает вопрос визовой либерализации для украинцев : Гордон 17:06
- Великобритания пока не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной - посол : Интерфакс-Україна 17:06
- Посол объяснила, почему в Великобритании не рассматривают визовую либерализацию с Украиной : 112.ua 17:02
- Британия не видит возможности для безвиза с Украиной : Источник.info 16:49
- Одна из стран ЕС отказалась от безвиза с Украиной : UA-Reporter.com 16:44
- Британия не видит возможности визовой либерализации с Украиной : Экономика.com.ua 16:31
- Британия не видит возможности визовой либерализации с Украиной : Noocrat 16:22
- Британия не видит возможности визовой либерализации с Украиной : Vector News 16:16
- Посол Великобритании рассказала о том, что тормозит безвиз между двумя государствами : УкропNews.com 16:15
- Посол Великобритании объяснила, почему ее страна не дает Украине безвиз : Местные вести 16:14
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- Британия не видит возможности визовой либерализации с Украиной : "Наша газета" (Луганск) 16:09
- Великобритания не упростит визовый режим для Украины : Украинский выбор 16:09
- Посол: Великобритания пока не рассматривает возможность безвизовых с Украиной : IPress.ua 16:07
- Посол Великобритании рассказала о том, что тормозит безвиз между двумя государствами : Зеркало недели. Украина 15:47
- В МИД Великобритании пояснили, почему Украине пока "не светит" безвиз : Гуру.ua 15:42
- В Великобритании нашли причину не давать Украине безвиз : Минпром 15:38
- Британия не видит возможности визовой либерализации с Украиной : ЛІГАБізнесІнформ 15:38
- Европейская страна отказалась от безвиза с Украиной : ReplyUA.net 15:36
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- Посол Британии объяснила, почему ее страна не видит возможностей для безвиза с Украиной в ближайшее время : Газета День 15:27
- Визовой либерализации с Украиной Великобритания пока не планирует : Петр и Мазепа 15:25
- Британский посол рассказала, почему Украине не светит "безвиз" со страной : Комсомольская Правда в Украине 15:16
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- Великобритания назвала условия безвиза для Украины : UA.news 15:14
- В МИД Великобритании пояснили, почему Украине пока "не светит" безвиз : Arena.press 15:12
- Незаконные паспорта: посол Британии сообщила, что мешает безвизу с Украиной : Аргументы и Факты Украина 15:08
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- Посол Великобритании объяснила, почему ее страна не дает Украине безвиз : Вибори в Україні та світі 14:47
- Покушение на Осмаева и Окуєву: посол рассказала, почему Британия не рассматривает безвиз с Украиной : УкропNews.com 14:45
- Великобритания пока не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время, - посол Гоф : УкропNews.com 14:45
- Посол объяснила, почему Великобритания не дает Украине безвиз : Соцпортал 14:45
- Посол сообщила, что осложняет визовую либерализацию с Украиной : РИА Новости Украина 14:38
- Одна из стран ЕС отказалась от безвиза с Украиной : From-UA.com 14:34
- Покушение на Осмаева и Окуєву: посол рассказала, почему Британия не рассматривает безвиз с Украиной : УНИАН 14:32
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- Великобритания не готова к безвизу с Украиной : Ведомости-Украина 14:16
- Посол Британии сообщила, почему невозможен безвиз с Украиной : Телеграф.com.ua 14:13