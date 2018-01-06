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Фокус: Украина

В Британии рассказали, почему не введут безвиз с Украиной в ближайшее время (109)

Народный Корреспондент 2018.01.06 16:14
Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф рассказала, почему Лондон не видит возможностей для либерализации визового режима с Украиной в ближайшее время Об этом она сообщила в интервью изданию "Новое Время". В частности, говорит посол, данный вопрос осложнен недавним прецедентом, когда паспорт гражданина Украины незаконно получил гражданин другой страны, который стрелял в участников АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.
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