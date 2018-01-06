В Черниговской области волчица зашла в село и напала на людей (67)

Новое Время 2018.01.06 11:10

Фото: pixabay.com Агрессивное животное пришлось уничтожить В Коропском районе Черниговской области волчица зашла в село и напала на местных жителей. Животное уничтожили и собрали биологический материал для исследования на возможные заболевания. Об этом сообщили в областной Госпродпотребслужбе. После обращения пострадавших чиновники сообщили в компетентные органы. Кроме агрессивной волчицы, также уничтожили кота и собак, которые контактировали с ней.