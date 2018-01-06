Смертельное ДТП в Конча-Заспе. Водитель Форда признал свою вину (61)

Антикор.com.ua 2018.01.06 17:11

Смертельное ДТП в Конча-Заспе. Водитель Форда признал свою вину Сотрудники полиции задержали владельца микроавтобуса "Форд Транзит", который на Киевщине сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева. Правоохранители сообщили, что нашли микроавтобус неподалеку в лесополосе, а вскоре задержали подозреваемого. Задержанный сообщил, что утром он ехал на рынок и не заметил человека на проезжей части.