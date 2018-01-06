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В Саудовской Аравии задержали 11 принцев

В Саудовской Аравии задержали 11 принцев (54)

Местные вести 2018.01.06 16:14
Принцы бунтовали против приостановления оплаты их счетов за коммунальные услуги - за воду и электричество. В Саудовской Аравии задержаны 11 принцев после того, как они собрались в королевском дворце Каср аль-Хокм для протеста против мер жесткой экономии, введенных указом короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, пишет Reuters со ссылкой на сообщения местных СМИ в субботу. Указ предполагал приостановление оплаты счетов принцев за коммунальные
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