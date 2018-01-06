В Краматорске юный пироман поджег 27 домов (56)

Вчасно UA 2018.01.06 14:02

В Краматорске на Донетчине 18 летний парень в течение месяца поджигал частные дома, а также подъезды и чердаки многоэтажек. В Краматорске пироман поджог 27 домов / Фото: пресс-служба Краматорского отдела полиции За месяц молодой человек совершил 27 поджогов в результате которых только чудом никто не пострадал, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции. Пироман действовал почти ежедневно, выбирая время между 13.00 и 21.00.