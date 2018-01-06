В 2018 "не светит". Порошенко заявил, что членство Украины в ЕС и вступление в НАТО - перспектива явно не 2018 года (68)

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- Порошенко: Членство в ЕС и НАТО - перспектива не 2018 года : Vector News 16:17
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- Порошенко: членство в ЕС и НАТО - стратегическая цель, но не в 2018 : BBC Українська служба 15:31
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