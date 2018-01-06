Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В 2018 "не светит". Порошенко заявил, что членство Украины в ЕС и вступление в НАТО - перспектива явно не 2018 года (68)

Donbass.UA 2018.01.06 17:28
Членство Украины в Европейском Союзе и вступление в НАТО остаются стратегической целью государства, но это перспектива не 2018 года. Об этом заявил президент Петр Порошенко в колонке для спецвыпуска изданий "Новое время" и The Economist "Мир в 2018". "Членство в ЕС, как и вступление в НАТО, безусловно, остаются нашей стратегической целью.
ПОРОШЕНКО, РЕАЛИСТИЧНОСТЬ, ЧЛЕНСТВО, ПИСАНИЕ, ГОД, УКРАИНА, Порошенко, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018