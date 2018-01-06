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Сколько в Киеве заплатят за горячую воду по новым тарифам

Сколько в Киеве заплатят за горячую воду по новым тарифам (14)

Хвиля 2018.01.06 18:36
domik.ua По информации ПАО "Киевэнерго", новые тарифы на горячую воду утверждены согласно постановлению НКРЭКУ No1536. Сколько заплатят за услуги горячего водоснабжения потребители в Киеве в январе 2018 года. Как стало известно Domik.ua , цены на коммунальную услугу вступили в силу 31 декабря 2017 года.
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2018.01.07 (14)

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