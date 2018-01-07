Юрген Клопп: "Клуб сделал все возможное, чтобы сохранить Коутиньо, но "Барселона" - его мечта" (25)

Tribuna.com Украина 2018.01.06 21:57

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о переходе полузащитника Филиппе Коутиньо в "Барселону". "С большой неохотой мы - как клуб и как команда - прощаемся с нашим хорошим другом, замечательным человеком и фантастическим игроком, которым является Коутиньо. Ни для кого не секрет, что он хотел перейти в "Барселону" еще с июля прошлого года, когда каталонский клуб обозначил свой интерес.