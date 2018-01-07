Юрген Клопп: "Клуб сделал все возможное, чтобы сохранить Коутиньо, но "Барселона" - его мечта" (25)

2018.01.07 (25)2018.01.06 (112) →
- Коутиньо перешел из Ливерпуля в Барселону : Passage.com.ua 07:29
- Трансфер Коутиньо стал самым дорогим в истории Барселоны : Zakarpatie.com.ua 07:11
- Трансфер Коутиньо стал самым дорогим в истории Барселоны : Football.ua 06:37
- "Барселона" подписала контракт с Филиппе Коутиньо до 2023 года, отступные - EUR400 млн : Campeones.ua 06:18
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- Барселона объявила о покупке полузащитника Ливерпуля за 160 млн евро : Новое Время 05:40
- В ОБСЕ зафиксировали 150 взрывов за сутки на Донбассе : УНИАН 02:47
- "Барселона" оформила один из самых дорогих трансферов в истории футбола : Українські національні новини 02:47
- "Барселона" оформила один из самых дорогих трансферов в истории футбола : ПрессОрг24 02:46
- Официально: Коутиньо перебрался в Барселону : zaFootball.com 02:11
- Клопп: Барселона - мечта Коутиньо : zaFootball.com 02:11
- Коутиньо едет в Испанию на подписание контракта с "Барселоной" : LikeNews 01:58
- Коутиньо переходит из "Ливерпуля" в "Барселону" за 160 миллионов евро : Николаевский Футбол 01:21
- Коутиньо перешел из "Ливерпуля" в "Барселону" : Media House 01:07
- СМИ: Ливерпуль подпишет Мареза за 55 млн евро : UA-Футбол 00:57
- Марез перейдет в "Ливерпуль" за 55 млн евро, завтра медобследование : Tribuna.com Украина 00:57
- Болельщики Ливерпуля, купившие футболку Коутиньо, получат от клуба ваучер на 50 фунтов : UA-Футбол 00:57
- Умер астронавт Джон Янг : Report.az 00:36
- Бразилец Коутиньо перешел из "Ливерпуля" в "Барселону" и стал вторым по стоимости футболистом в истории : Интерфакс-Україна 00:36
- "Барселона" и "Ливерпуль" провернули третий самый дорогой трансфер в истории футбола : IPress.ua 00:36
- "Барселона" купила Коутиньо за EUR165 миллионов - СМИ : Укринформ 00:32
- Рияд Марез перейдет в "Ливерпуль" за EUR55 млн : Campeones.ua 00:19
- Коутиньо за 120+40 млн евро перешел из Ливерпуля в Барселону! : Zbirna.com 00:12
- Рекордный трансфер Англии: Филиппе Коутиньо перешел в "Барселону" : Arena.press 00:12
- Коутиньо перешел из "Ливерпуля" в "Барселону" : Arena.press 00:12
- Клопп: Барселона - мечта Коутиньо : Zakarpatie.com.ua 00:11
- Фото ценой в 382 миллиона евро : 1News 00:03
- Фото ценой в 382 миллиона евро : Террикон 23:52