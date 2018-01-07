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Фокус: Украина

В Харькове во время рождественского застолья мужчина зарезал свою сожительницу

В Харькове во время рождественского застолья мужчина зарезал свою сожительницу (81)

Realist.online 2018.01.07 16:35
В Харькове правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который во время рождественского застолья убил свою сожительницу. Об этом сообщила пресс-служба полиции в Facebook. По данным полиции, погибшей оказалась 31-летняя женщина. Сообщается, что в рождественскую ночь сожители употребляли спиртные напитки, в ходе чего между ними возник конфликт. Мужчина нанес женщине удар кухонным ножом в грудную клетку, в результате кровопотери потерпевшая скончалась.
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2018.01.07 (81)

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