В Харькове во время рождественского застолья мужчина зарезал свою сожительницу (81)

Realist.online 2018.01.07 16:35

В Харькове правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который во время рождественского застолья убил свою сожительницу. Об этом сообщила пресс-служба полиции в Facebook. По данным полиции, погибшей оказалась 31-летняя женщина. Сообщается, что в рождественскую ночь сожители употребляли спиртные напитки, в ходе чего между ними возник конфликт. Мужчина нанес женщине удар кухонным ножом в грудную клетку, в результате кровопотери потерпевшая скончалась.