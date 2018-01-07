Убийство Ирины Ноздровской: полиция воссоздала маршрут убитой от места работы к метро (70)

В Час Пик 2018.01.07 15:16

Pin It Национальная полиция Украины воссоздала маршрут от работы к метро "Героев Днепра" убитой под Киевом правозащитницы Ирины Ноздровской. Эту новость передает Час Пик со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины. Об этом 7 января рассказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время совещания с первым заместителем главы Национальной полиции - начальником криминальной полиции Вячеславом Аброськиным.