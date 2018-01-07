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Убийство Ирины Ноздровской: полиция воссоздала маршрут убитой от места работы к метро

Убийство Ирины Ноздровской: полиция воссоздала маршрут убитой от места работы к метро (70)

В Час Пик 2018.01.07 15:16
Pin It Национальная полиция Украины воссоздала маршрут от работы к метро "Героев Днепра" убитой под Киевом правозащитницы Ирины Ноздровской. Эту новость передает Час Пик со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины. Об этом 7 января рассказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время совещания с первым заместителем главы Национальной полиции - начальником криминальной полиции Вячеславом Аброськиным.
УБИЙСТВО, ИРИНА, ДЕМИДОВ, ЯРОВОЙ, ПОЛИЦИЯ, СВИДЕТЕЛЬ, Ноздровская, Аброськин, Ярова, Сапатинская, Россошанский, Киев, Украина
2018.01.07 (70)

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