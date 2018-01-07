Рождественский сочельник: приметы и традиции 6 января (8)

From-UA.com 2018.01.06 14:04

Чтоб добро и счастье были в доме, проведите этот вечер правильно 6 января 2018 года в православной церкви отмечают Рождественский сочельник. В этот день перед Рождеством Христовым, канун, или навечерие праздника, православные христиане готовятся к великому дню, пишут Подробности. Традиции Рождественского сочельника Слово "сочельник" берет свое название от сочива, основного блюда этого дня. Сочиво или кутья готовятся из вареных или пропаренных зерен злаковых