В Запорожье состоялась пресс-конференция по поводу ситуации, сложившейся во время похорон ребенка и отказа священника Украинской Православной Церкви Московского патриархата (8)

2018.01.07 (8)2018.01.06 (147) →
- В Запорожье после избиения бойца АТО возле храма собрались активисты : Passage.com.ua 07:29
- В Запорожье возле храма УПЦ МП избили из-за куклы двух мужчин : Николаевские Известия 05:49
- Ни пострадавших, ни нападающих. Полиция не заметила конфликта в Запорожье : РИА Новости Украина 05:37
- "Православные титушки" Московского патриархата избили ветеранов АТО, фото последствий : Politeka 05:10
- В Запорожье появилось фото АТОшника, которому сломали руку на акции возле церкви на Малом рынке : ZаБор 02:25
- В Запорожье после избиения бойца АТО возле храма собрались активисты : Media House 01:07
- В Запорожье после избиения бойца АТО возле храма собрались активисты : Arena.press 00:12
- Под запорожским храмом произошёл скандальный инцидент : ДнепрCity.net 00:11