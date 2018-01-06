Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Запорожье состоялась пресс-конференция по поводу ситуации, сложившейся во время похорон ребенка и отказа священника Украинской Православной Церкви Московского патриархата

В Запорожье состоялась пресс-конференция по поводу ситуации, сложившейся во время похорон ребенка и отказа священника Украинской Православной Церкви Московского патриархата (8)

Мрія Global 2018.01.06 22:15
06.01.2018 | 19:36 В Запорожье состоялась пресс-конференция по поводу ситуации, сложившейся во время похорон ребенка и отказа священника Украинской Православной Церкви Московского патриархата отпевать ребенка из-за того, что он был окрещен в храме Киевского патриархата. Циничный поступок священников заставил общество вновь заговорить о противостоянии патриархатов.
ПАТРИАРХАТ, ЗАПОРОЖЬЕ, СВЯЩЕННИК, КУКЛА, ИГРУШКА, ХРАМ, Бурый, Запорожье, Москва, Киев, Украина
2018.01.07 (8)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018