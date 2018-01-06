Насколько разбогател Порошенко за год (2)

УСБН Житомир 2018.01.06 14:16
Президент Украины Петр Порошенко внес в декларацию доход в размере 1 млн 29
тыс. 785 грн - это проценты от вкладов в Международном инвестиционном банке
СМИ сообщают, что конечным бенефициаром банка является сам Порошенко.
Существенные изменения можно заметить в Едином государственном реестре
деклараций, где Петр Порошенко указал проценты по трем вкладам в банке:
616,309 тысяч гривен, 328,698 тысяч гривен и 84,778 тысяч гривен.
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