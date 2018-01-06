Насколько разбогател Порошенко за год (2)

УСБН Житомир 2018.01.06 14:16

Президент Украины Петр Порошенко внес в декларацию доход в размере 1 млн 29 тыс. 785 грн - это проценты от вкладов в Международном инвестиционном банке СМИ сообщают, что конечным бенефициаром банка является сам Порошенко. Существенные изменения можно заметить в Едином государственном реестре деклараций, где Петр Порошенко указал проценты по трем вкладам в банке: 616,309 тысяч гривен, 328,698 тысяч гривен и 84,778 тысяч гривен.