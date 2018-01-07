В Саудовской Аравии задержали 11 принцев, нежелающих оплачивать коммунальные услуги (6)

Николаевский центр журналистских расследований 2018.01.06 19:14

Власти Саудовской Аравии задержали 11 принцев, устроивших акцию протеста в королевском дворце в Эр-Рияде. Об этом сообщает газета Sabah. По ее информации, королевская гвардия взяла под стражу группу принцев, требовавших отменить указ короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда об отказе оплачивать из казны счета за воду и электричество членов монаршей фамилии. В ближайшее время они предстанут перед судом.

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