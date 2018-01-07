В Саудовской Аравии задержали 11 принцев, нежелающих оплачивать коммунальные услуги (6)

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- Прокуратура Саудовской Аравии объяснила арест 11 принцев : Passage.com.ua 07:29
- В Саудовской Аравии за несогласие с тарифами ЖКХ арестованы 11 принцев : Интерфакс-Україна 06:36
- В Саудовской Аравии арестовали одиннадцать принцев : Kordon.com.ua 03:55
- В Саудии арестованы 11 недовольных "коммуналкой" принцев : Вибори в Україні та світі 03:46
- В Саудовской Аравии арестовали принцев, отказавшихся платить за воду и электричество : Подробности.ua 02:10
- Прокуратура Саудовской Аравии объяснила арест 11 принцев : Arena.press 00:12