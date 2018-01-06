РФ грозят торговые санкции ЕС более чем на миллиард евро в год (110)

Антикор.com.ua 2018.01.07 14:11

РФ грозят торговые санкции ЕС более чем на миллиард евро в год Арбитраж Всемирной торговой организации в ближайшее время рассмотрит требования Европейского Союза о введении торговых санкций в отношении Российской Федерации на 1,39 миллиарда евро в год. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на знакомые с разбирательством источники. По словам европейского чиновника, вначале арбитраж ВТО определит,