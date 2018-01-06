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Фокус: Украина

РФ грозят торговые санкции ЕС более чем на миллиард евро в год (110)

Антикор.com.ua 2018.01.07 14:11
РФ грозят торговые санкции ЕС более чем на миллиард евро в год Арбитраж Всемирной торговой организации в ближайшее время рассмотрит требования Европейского Союза о введении торговых санкций в отношении Российской Федерации на 1,39 миллиарда евро в год. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на знакомые с разбирательством источники. По словам европейского чиновника, вначале арбитраж ВТО определит,
СВИНИНА, РОССИЯ, ИМПОРТ, ЕВРОСОЮЗ, ЕВРО, САНКЦИЯ, Путин, Россия, Брюссель, Москва, Германия, Польша, Нидерланды, Украина, Крым
2018.01.07 (110)

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