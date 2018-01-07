В Китае столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно: пропали 32 человека (54)

УНИАН 2018.01.07 10:02

Мир Из-за столкновения загорелся нефтяной танкер, ведется поисково-спасательная операция. 32 человека пропали / фото news.cgtn.com У восточного побережья Китая столкнулись два судна, 32 члена экипажа пропали. Об этом сообщает министр транспорта Китая, передает телеканал "CGTN". Зарегистрированный в Панаме нефтяной танкер и грузовое судно из Гонконга столкнулись примерно в 160 морских милях (296 км) от восточного побережья Китая.