Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Китае столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно: пропали 32 человека

В Китае столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно: пропали 32 человека (54)

УНИАН 2018.01.07 10:02
Мир Из-за столкновения загорелся нефтяной танкер, ведется поисково-спасательная операция. 32 человека пропали / фото news.cgtn.com У восточного побережья Китая столкнулись два судна, 32 члена экипажа пропали. Об этом сообщает министр транспорта Китая, передает телеканал "CGTN". Зарегистрированный в Панаме нефтяной танкер и грузовое судно из Гонконга столкнулись примерно в 160 морских милях (296 км) от восточного побережья Китая.
ТАНКЕР, ЭКИПАЖ, КИТАЙ, СУДНО, СТОЛКНОВЕНИЕ, ПАНАМА, Иран

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018