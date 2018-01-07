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Фокус: Украина

Наблюдатели ОБСЕ рассказали о провокациях террористов в "Л/ДНР" (50)

Обозреватель 2018.01.07 09:10
Российско-террористические войска продолжают мешать работе наблюдателям СММ ОБСЕ в зоне АТО на Донбассе. Об этом сообщили на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook. "Украинская сторона СЦКК информирует, что с начала 2018 года СММ ОБСЕ продолжает фиксировать случаи угроз, ограничение доступа к военным объектам и свободы передвижения своих патрулей на временно неподконтрольной правительству Украины территории", - сказано в сообщении.
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