Наблюдатели ОБСЕ рассказали о провокациях террористов в "Л/ДНР" (50)

Обозреватель 2018.01.07 09:10

Российско-террористические войска продолжают мешать работе наблюдателям СММ ОБСЕ в зоне АТО на Донбассе. Об этом сообщили на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook. "Украинская сторона СЦКК информирует, что с начала 2018 года СММ ОБСЕ продолжает фиксировать случаи угроз, ограничение доступа к военным объектам и свободы передвижения своих патрулей на временно неподконтрольной правительству Украины территории", - сказано в сообщении.