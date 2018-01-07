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Боевики используют перемирие на Донбассе для обустройства новых огневых позиций, - СЦКК (59)

Media House 2018.01.07 13:07
Боевики используют перемирие на Донбассе для обустройства новых огневых позиций. Об этом заявляет украинская сторона Совместного центра по контролю и координации, сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Facebook. "Боевики НВФ ОРДО/ОРЛО продолжают использовать введенный с 23.12.2017 на время новогодних и рождественских праздников режим прекращения огня для обустройства и наращивания старых и создания новых огневых позиций.
ОКОП, БОЕВИК, ТРАНШЕЯ, ПЕРЕМИРИЕ, ФОРТИФИКАЦИЯ, ПОЗИЦИЯ, Луганск, Донецк, Украина, Россия

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