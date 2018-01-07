В Запорожье грузовик "АТБ" врезался в "скорую помощь", которая везла пациента (58)

Шиповник.ua 2018.01.07 13:43

В Запорожье в воскресенье, 7 января, на центральном проспекте столкнулись фура "АТБ" и машина скорой помощи, которая везла больного. Об этом сообщает 061. По словам пресс-офицера патрульной полиции Юлии Шеймуховой, ДТП случилось на перекрестке проспекта Соборного и проспекта Металлургов. В автомобиль скорой медицинской помощи "Peugeot" Boxer врезался грузовик "МАН". Водителя, младшую медсестру, фельдшера и пациента с телесными повреждениями