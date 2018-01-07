На Закарпатье во время колядования двое детей отравились алкоголем (60)

- На Закарпатье дети колядовали и отравились алкоголем : КиевПравда 18:37
- На Закарпатье двое детей отравились алкоголем во время колядования, один ребенок в реанимации : Багнет 18:31
- На Закарпатье двое 13-летних подростков отравились алкоголем во время колядования : #Буквы 18:19
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- На Закарпатье двух детей-колядников госпитализировали с алкогольным отравлением : IPress.ua 17:36
- На Закарпатье дети колядовали и отравились алкоголем : Капитал 17:20
- На Закарпатье дети-колядники попали в больницу с тяжелым алкогольным отравлением : УСБН Івано-Франківськ 17:16
- На Закарпатье дети-колядники попали в больницу с тяжелым алкогольным отравлением : УСБН Житомир 17:16
- На Закарпатье дети-колядники попали в больницу с тяжелым алкогольным отравлением : УСБН Вінниця 17:16
- "Наколядовали": в Закарпатской области школьники попали в больницу с отравлением алкоголем : Ведомости-Украина 17:16
- На Закарпатье госпитализированы дети-колядники, которые угостили алкоголем : UA1.com.ua 17:14
- На Закарпатье дети-колядники попали в больницу с тяжелым алкогольным отравлением : УСБН Запоріжжя 17:13
- На Закарпатье дети-колядники попали в больницу с тяжелым алкогольным отравлением : Антикор.com.ua 17:10
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- Колядования на Закарпатье: двое подростков отравились алкоголем : "Наша газета" (Луганск) 17:09
- На Закарпатье во время колядования двое детей отравились алкоголем : Николаев в подробностях 16:33
- На Закарпатье дети отравились алкоголем, когда колядовали : Українські Новини 16:15
- Синоптики предупреждают об ухудшении состояния автодорог : B-port.com 16:15
- Поколядовали: На Закарпатье два ребенка отравились алкоголем : Новости N 16:15
- На Закарпатье двое детей отравились алкоголем во время колядования, один ребенок в реанимации : Народный Корреспондент 16:14
- В Закарпатье дети-колядники попали в больницу с тяжелым алкогольным отравлением : Вечерние Вести 16:09
- Колядования на Закарпатье: двое подростков отравились алкоголем : MIGnews.com.ua 16:08
- Зробити кільцевий рух на перехресті Головної та Південно - Кільцевої. Нова петиція : АСС Чернівці 16:07
- В Хусте двое подростков-колядников напились алкоголя до тяжелого отравления : Korzo News 16:07
- 13-летние колядники отравились алкоголем : Gazeta.ua 16:06
- Apple вступила в группу компаний, работающих над новым форматом сжатия видео AV1 : 3DNews 16:04
- 2 детей отравились спиртным во время колядования на Закарпатье : Еспресо TV 16:04
- На Закарпатье колядующие дети попали в больницу с алкогольным отравлением : Таймер Одесса 15:44
- На Закарпатье колядующих детей угостили алкоголем - двое госпитализированы с тяжелым отравлением : Шиповник.ua 15:43
- Поколядовали. На Закарпатье два ребенка отравились алкоголем : РИА Новости Украина 15:38
- На Закарпатье двое 13-летних подростков отравились алкоголем во время колядования : Гордон 15:35
- В Закарпатской области двоих детей после колядования госпитализировали с алкогольным отравлением : LB.ua 15:07
- На Закарпатье двое школьников-колядников отравились алкоголем : ForUm 15:04
- На Закарпатье спасают детей, отравившихся алкоголем : УкрОП.org 15:00
- На Закарпатье двое детей отравились алкоголем во время колядования : КНК Медиа 14:54
- На Закарпатье дети отравились алкоголем : Слово і Діло 14:45
- На Закарпатье во время колядования дети отравились алкоголем : Hronika.info 14:43
- Двое детей отравились алкоголем на Закарпатье, один - в реанимации : Голос Столицы 14:42
- Наколядовали: на Закарпатье произошел жуткий инцидент с детьми : Обозреватель 14:40
- На Закарпатье двое детей отравились алкоголем во время колядования, один ребенок в реанимации : ГолосUA 14:35
- По ночному Симферополю бегали дикие кабаны : Спутник 14:32
- В Закарпатье дети - колядники попали в больницу с тяжелым алкогольным отравлением : Elise Journal 14:32
- На Закарпатье колядующих детей угостили алкоголем - двое госпитализированы с тяжелым отравлением : Преступности.нет 14:26
- На Закарпатье двое подростков отравились алкоголем : Vector News 14:16
- Двое детей отравились алкоголем во время колядования на Закарпатье. Один из мальчиков в тяжелом состоянии в реанимации, - Нацполиция : УкропNews.com 14:15
- На Закарпатье спасают детей, отравившихся алкоголем на Рождество: в полиции рассказали подробности возмутительного ЧП : УкропNews.com 14:15
- На Закарпатье двое детей отравились алкоголем во время колядования, один ребенок в реанимации : Arena.press 14:12
- На Закарпатье во время колядования дети отравились алкоголем : NewsOne 14:09
- На Закарпатье спасают детей, отравившихся алкоголем на Рождество: в полиции рассказали подробности возмутительного ЧП : Dialog.ua 14:02
- Дети отравились предложенным алкоголем, колядуя на Закарпатье : Страна.ua 14:01
- Люди, вы сошли с ума? Взрослые отблагодарили детей за колядки алкоголем. Двое в реанимации : Iнше ТВ 13:47
- На Закарпатье дети отравились алкоголем во время колядования : Подробности.ua 13:40
- На Закарпатье во время колядования двое детей отравились алкоголем : РИА Мелитополь 13:37
- На Закарпатье школьники "наколядовали" себе место в реанимации : Фраза.ua 13:34
- На Закарпатье двое 13-летних колядников отравились алкоголем : Ракурс 13:33
- На Закарпатье двое подростков отравились алкоголем : Passage.com.ua 13:29