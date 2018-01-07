На Закарпатье во время колядования двое детей отравились алкоголем (60)

Николаев в подробностях 2018.01.07 16:33

На Закарпатье во время колядования двое подростков отравились алкоголем. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области. "Сегодня, 7 января, в втором часу ночи в полицию города Хуст поступило сообщение врача приемного отделения Хустской районной больницы о том, что к ним доставлены двое подростков с тяжелым алкогольным отравлением", - говорится в сообщении. Отмечено, что после этого сообщения следственно-оперативная группа прибыла