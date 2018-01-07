Взрыв у стокгольмского метро: скончался один из пострадавших (173)

MIGnews.com.ua 2018.01.07 18:38

MIGnews.com.ua Мужчина в возрасте 60 лет, который получил ранение во время взрыва в шведском Стокгольме в воскресенье, 7 января, умер. Такую информацию предоставило издание Аftonbladet, ссылаясь на официальной заявление правоохранителей. Известно, что вследствие взрыва около метро пострадали мужчина в возрасте 60 лет и женщина 45 лет, которые были срочно госпитализированы. Так, местные полицейские сообщили о том, что мужчина, который получил