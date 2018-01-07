Пять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Балашихе (40)

РИАМО 2018.01.07 17:37

РИАМО - 7 янв. В подмосковной Балашихе произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного такси, пострадали пять человек, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области. Он уточнил, что на 18-м километре Горьковского шоссе легковой автомобиль совершил столкновение с маршрутным такси. "По предварительной информации, пять человек пострадали", - сказал собеседник агентства.