Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Пять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Балашихе

Пять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Балашихе (40)

РИАМО 2018.01.07 17:37
РИАМО - 7 янв. В подмосковной Балашихе произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного такси, пострадали пять человек, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области. Он уточнил, что на 18-м километре Горьковского шоссе легковой автомобиль совершил столкновение с маршрутным такси. "По предварительной информации, пять человек пострадали", - сказал собеседник агентства.
ЛИТВА, УКРАИНЕЦ, ВИЗА, СВАРЩИК, КАМЕНЩИК, МОНТАЖНИК, Украина, Литва, Польша

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018