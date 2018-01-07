Пять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Балашихе (40)

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- В Литве удвоилось количество заробитчан из Украины : Политолог.net 18:28
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- В Литве удвоилось количество заробитчан из Украины : Новости N 18:16
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- Литва в 2017 году удвоила выдачу трудовых виз для украинцев : Антикор.com.ua 18:11
- За 2017 год Литва выдала вдвое больше рабочих виз украинцам : "Наша газета" (Луганск) 18:09
- В Литве резко возросло количество трудовых мигрантов из Украины : Комсомольская Правда в Украине 18:01
- Нашествие украинцев: Литву заполонили иммигранты : Українські національні новини 17:47
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- В 2017-м в Литве трудоустроились 20 тысяч украинцев : Sharij.net 17:43
- В Литве удвоилось количество трудовых мигрантов из Украины : Телеграф.com.ua 17:43
- Пять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Балашихе : РИАМО 17:37
- В Литве удвоилось количество заробитчан из Украины : Контракты.ua 17:37
- В 2017 году Литва выдала больше трудовых виз украинском : IPress.ua 17:36
- Литва удвоила выдачу трудовых виз для украинцев : Realist.online 17:35
- В Литве количество трудовых мигрантов из Украины выросло вдвое : Ведомости-Украина 17:16
- Украинцы облюбовали себе новую страну для заработка : Вести.ua 17:16
- В Литве удвоилось количество заробитчан из Украины : Bigmir)net Новости 17:09
- Литва в 2017 году удвоила выдачу трудовых виз для украинцев : Інформатор.news 17:06
- Литва удвоила выдачу украинцам трудовых виз : Комментарии.UA 17:02
- Украинцы массово едут на работу в Литву : Дело.ua 17:02
- Литва в 2017 году удвоила выдачу трудовых виз для украинцев : Телеканал новин "24" 17:00
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- В Литве удвоилось количество заробитчан из Украины : Корреспондент.net 16:46
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- Литва удвоило выдачу трудовых виз для украинцев : УкропNews.com 16:15
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- Литва удвоило выдачу трудовых виз для украинцев : УНИАН 16:02
- Количество выданных Литвой трудовых виз для укранцев выросло вдвое : УП Європейська правда 15:33