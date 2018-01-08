Дело об убийстве Ноздровской должен контролировать народ, - дочь погибшей правозащитницы (30)

Passage.com.ua 2018.01.08 07:29

Дело об убийстве Ирины Ноздровской должен контролировать народ. Об этом заявила дочь погибшей правозащитницы Анастасия Ноздровская, передает "Голос Америки". По ее словам, только в таком случае можно надеяться на раскрытие убийства. "Лично я сомневаюсь в этом следствии, в этой правоохранительной системе. Мама всегда с ними боролась, требовала справедливости и законных решений. Она неоднократно обращалась за помощью ко всем этим следователям.