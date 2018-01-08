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Дело об убийстве Ноздровской должен контролировать народ, - дочь погибшей правозащитницы

Дело об убийстве Ноздровской должен контролировать народ, - дочь погибшей правозащитницы (30)

Passage.com.ua 2018.01.08 07:29
Дело об убийстве Ирины Ноздровской должен контролировать народ. Об этом заявила дочь погибшей правозащитницы Анастасия Ноздровская, передает "Голос Америки". По ее словам, только в таком случае можно надеяться на раскрытие убийства. "Лично я сомневаюсь в этом следствии, в этой правоохранительной системе. Мама всегда с ними боролась, требовала справедливости и законных решений. Она неоднократно обращалась за помощью ко всем этим следователям.
УБИЙСТВО, СОЖИТЕЛЬ, СОЖИТЕЛЬНИЦА, ПОТЕРПЕВШАЯ, ИРИНА, ЗАСТОЛЬЕ, Ноздровская, Россошанский, Аброськин, Сапатинская, Киев, Украина, Харьков
2018.01.08 (30)

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