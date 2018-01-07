Дело Ноздровской: Полиция воссоздала маршрут убитой от работы к метро (18)

НикВести 2018.01.07 20:14

Национальная полиция воссоздала маршрут от работы к метро "Героев Днепра" недавно убитой под Киевом правозащитницы Ирины Ноздровской и отрабатывает 4 версии. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, пишут на сайте МВД. - По состоянию на сегодня мы уже полностью воссоздали маршрут Ирины от места ее работы в Киеве до станции метро "Героев Днепра" и частично в село