Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Дело Ноздровской: Полиция воссоздала маршрут убитой от работы к метро

Дело Ноздровской: Полиция воссоздала маршрут убитой от работы к метро (18)

НикВести 2018.01.07 20:14
Национальная полиция воссоздала маршрут от работы к метро "Героев Днепра" недавно убитой под Киевом правозащитницы Ирины Ноздровской и отрабатывает 4 версии. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, пишут на сайте МВД. - По состоянию на сегодня мы уже полностью воссоздали маршрут Ирины от места ее работы в Киеве до станции метро "Героев Днепра" и частично в село
УБИЙСТВО, ДЕМИДОВ, ИРИНА, ЯРОВОЙ, ПОЛИЦИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ, Ноздровская, Аброськин, Ярова, Россошанский, Сапатинская, Киев, Украина
2018.01.08 (18)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018