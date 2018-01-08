Трамп и Макрон обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова и протесты в Иране (13)

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- Трамп и Макрон обсудили денуклеаризацию Кореи и протесты в Иране : Телеграф.com.ua 04:43
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- Трамп обсудил с Макроном ситуацию в Иране и КНДР : Bigmir)net Новости 02:39
- Трамп и Макрон обсудили ситуацию вокруг КНДР и в Иране : Arena.press 02:12
- Трамп обсудил с Макроном ситуацию в Иране и КНДР : Arena.press 02:12
- Трамп обсудил с Макроном ситуацию в Иране и КНДР : Корреспондент.net 02:01
- Трамп и Макрон обсудили ситуацию вокруг КНДР и в Иране : Сегодня.ua 01:42
- Адвокат экс-президента Ирана опроверг арест бывшего главы государства : Novosti.UA 01:21
- Трамп и Макрон обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова и протесты в Иране : Українські національні новини 00:33
- Трамп и Макрон обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова и протесты в Иране : ПрессОрг24 00:31