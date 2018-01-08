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Трамп и Макрон обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова и протесты в Иране

Трамп и Макрон обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова и протесты в Иране (13)

Українські національні новини 2018.01.08 00:33
КИЕВ. 8 января. УНН. Президент США Дональд Трамп обсудил в телефонном режиме с лидером Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию вокруг КНДР и в Иране, передает УНН со ссылкой на пресс-службау Белого дома. "Президент Дональд Трамп поговорил вчера с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, чтобы представить обновленную информацию о событиях на Корейском полуострове и подчеркнуть решимость США, Южной Кореи и международного
ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПРОТЕСТ, МАХМУД, ШИРАЗ, ХАСАН, Ахмадинежада, Ахмадинежад, Иран, США
2018.01.08 (13)

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