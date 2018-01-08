Суд арестовал разгуливавшего по Киеву экс-"министра" Крыма (138)

РИА Мелитополь 2018.01.08 18:37

Херсонский городской суд арестовал на месяц без права внесения залога бывшего "министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского. Соответствующее решение суд принял в понедельник, 8 января, передает Корреспондент. Отбывать арест Михальчевский будет в СИЗО Херсона, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. На судебном заседании Михальчевский заявил, что не признает себя виновным и никуда бежать не собирался, а в херсонский суд приехал из Киева сам на