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Суд арестовал разгуливавшего по Киеву экс-"министра" Крыма

Суд арестовал разгуливавшего по Киеву экс-"министра" Крыма (138)

РИА Мелитополь 2018.01.08 18:37
Херсонский городской суд арестовал на месяц без права внесения залога бывшего "министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского. Соответствующее решение суд принял в понедельник, 8 января, передает Корреспондент. Отбывать арест Михальчевский будет в СИЗО Херсона, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. На судебном заседании Михальчевский заявил, что не признает себя виновным и никуда бежать не собирался, а в херсонский суд приехал из Киева сам на
КРЫМ, МИНИСТР, ХЕРСОН, ПРЕСЕЧЕНИЕ, ПЕТР, СТРАЖ, Михальчевский, Аксенов, Крым, Киев, Украина, Херсон, Россия
2018.01.08 (138)

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