ВВС США провели разведку в Крыму и на Донбассе. Кремль в шоке (81)

УкрОП.org 2018.01.08 18:59

Сразу два американских самолета-разведчика - P-8A Poseidon и дальний тяжелый беспилотник RQ-4A Global Hawk - вчера, 7 января, посеяли панику среди российских оккупантов на незаконно аннексированном полуострове Крым и во временно неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей, пишет УКРОП со ссылкой на by24.org. Оба воздушных судна ВВС США совершили в этих регионах плановые разведывательные полеты.