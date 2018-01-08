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ВВС США провели разведку в Крыму и на Донбассе. Кремль в шоке

ВВС США провели разведку в Крыму и на Донбассе. Кремль в шоке (81)

УкрОП.org 2018.01.08 18:59
Сразу два американских самолета-разведчика - P-8A Poseidon и дальний тяжелый беспилотник RQ-4A Global Hawk - вчера, 7 января, посеяли панику среди российских оккупантов на незаконно аннексированном полуострове Крым и во временно неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей, пишет УКРОП со ссылкой на by24.org. Оба воздушных судна ВВС США совершили в этих регионах плановые разведывательные полеты.
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2018.01.08 (81)

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