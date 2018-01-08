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Россия грозится выйти из ВТО, если проиграет миллиардный иск ЕС

Россия грозится выйти из ВТО, если проиграет миллиардный иск ЕС (27)

УСБН Вінниця 2018.01.08 01:16
В России грозятся выйти из Всемирной торговой организации в случае проигрыша иска Евросоюзу относительно запрета на экспорт свинины. Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ. Об этом заявил первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников. В иске ЕС требует взыскать с России по 1,4 млрд евро за каждый год запрета. "В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем
СВИНИНА, РОССИЯ, ЕВРОСОЮЗ, ИМПОРТ, ЕВРО, САНКЦИЯ, Путин, Калашников, Россия, Брюссель, Москва, Польша, Украина, Германия, Нидерланды, Крым
2018.01.08 (27)

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