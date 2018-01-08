Россия грозится выйти из ВТО, если проиграет миллиардный иск ЕС (27)

УСБН Вінниця 2018.01.08 01:16

В России грозятся выйти из Всемирной торговой организации в случае проигрыша иска Евросоюзу относительно запрета на экспорт свинины. Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ. Об этом заявил первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников. В иске ЕС требует взыскать с России по 1,4 млрд евро за каждый год запрета. "В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем