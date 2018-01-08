Полиция задержала 20-летнюю соратницу боевиков на Донбассе (44)

Телеграф.com.ua 2018.01.08 16:13

Новости Украины: В Славянске полиция задержала 20-летнюю девушку, которая в апреле 2014 года вместе с "единомышленниками" проверяла автомобили на въезде в город. По словам девушки, в апреле 2014 года пришла к своим друзьям, которые "дежурили" на блокпосту возле пожарной части в микрорайоне Артема. Пообщавшись с приверженцами "русского мира" и их кураторами, девушка активно приобщилась к "работе": она проверяла документы водителей и