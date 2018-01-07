Трагедия в Киеве: на Подоле совершено жестокое убийство (6)

ДонПресс 2018.01.07 13:28

Сегодня ночью на ул. Константиновской, 27 (Подол) произошло убийство. В полицию сообщила испуганная женщина. По ее словам, весь подъезд был в крови, а след тянулся от квартиры No 4 (второй этаж) на улицу. Также сообщалось, что с квартире No 4 постоянно звучит музыка, а жители любят употреблять алкогольные напитки. На место немедленно прибыли наряды патрульной полиции Там полицейские нашли бездыханное тело мужчины.