Уровень бедности в Украине в 2017 году снизился до 12% (77)

2018.01.08 (77)2018.01.07 (2) →
- Уровень бедности в Украине снизился до 12% - КМИС. На протяжении последнего года ситуация улучшилась : Аргумент 19:12
- Каменчане стали жить богаче : 5692.com.ua Каменский 19:05
- Уровень бедности в Украине в 2017 г. снизился до 12% : ВестиUA 19:04
- В Украине существенно сократился уровень бедности - исследование : УП: Економічна правда 19:03
- В Украине снизился уровень бедности : Data.ua 19:02
- В Украине снизился уровень бедности : Телеканал новин "24" 19:00
- Уровень бедности в Украине в 2017 году уменьшился на 5% - КМИС : МариоНетки.net 19:00
- Как в Украине менялся уровень бедности населения за последние 20 лет : УкрОП.org 18:59
- Не зашло: все провальные новинки 2017 года : Колёса.ру 18:59
- Уровень бедности в Украине в 2017 году снизился до 12% : Грушевського 5 18:42
- В Украине снизился уровень бедности : Политолог.net 18:28
- В Украине снизился уровень бедности : Соцпортал 17:46
- В прошлом году в Украине снизился показатель бедности : ReplyUA.net 17:36
- Уровень бедности в Украине в 2017 году уменьшился на 5% - КМИС : Гордон 17:35
- Уровень бедности в Украине за 2017 год снизился до 12% : Ведомости-Украина 17:16
- Важное достижение: уровень бедности в Украине составляет 12% : NikMedia.com.ua 17:14
- На набережной Ялты поставят памятник православным святым : The Первый Крымский 17:04
- Социологи рассказали правду об уровне бедности в Украине : Вести-UA 17:04
- В 2017 году уровень бедности в Украине снизился : InfoResist.org 16:46
- В Украине снизился уровень бедности : УкропNews.com 16:46
- В Украине снизился уровень бедности : Днепропетровские новости 16:40
- Социологи говорят, что уровень бедности в Украине снизился до 12% - почти как в 2013 году : Николаев в подробностях 16:33
- В Украине снизился уровень бедности : УНИАН 16:17
- Уровень бедности в Украине в 2017 году снизился до 12% : Весь Харьков 16:09
- Уровень бедности в Украине снизился до 12% - социологи : Контракты.ua 16:07
- Уровень бедности в Украине в 2017 году снизился до 12% : Мой Город N 16:07
- Социологи рассказали правду об уровне бедности в Украине : 06239.com.ua 16:01
- КМИС: В прошлом году уровень бедности в Украине снизился до 12% : КНК Медиа 15:54
- Уровень бедности в Украине снизился до 12% : Корабелов.инфо 15:54
- Жизнь становится лучше: озвучено главное достижение Украины за последние годы : Kordon.com.ua 15:54
- Ужгородський фехтувальник тріумфував на всеукраїнському турнірі : Карпатський Об'єктив 15:54
- "Народився бог на санях...". Как украинские дипведомства в Твиттере колядовали : Только правда 15:50
- Как в Украине менялся уровень бедности населения за последние 20 лет : Николаевские Известия 15:50
- Уровень бедности в Украине снизился до 12% - КМИС : Хвиля 15:36
- Уровень бедности в Украине в 2017 году снизился до 12% : АТН 15:31
- Уровень бедности в Украине снизился до 12% : Днепр Вечерний 15:29
- В прошлом году уровень бедности в Украине снизился до 12% - КМИС : POLITOTA.com.ua 15:28
- Обвиняемый в подрыве автобуса "Боруссии" россиянин признал вину : Росбалт 15:12
- Уровень бедности в Украине в 2017 г. снизился до 12%, - КМИС : Arena.press 15:12
- В Украине изменился уровень бедности : Gazeta.ua 15:06
- Уровень бедности в Украине в 2017 г. снизился до 12%, - КМИС : 112.ua 15:02
- Минюст ЛНР напоминает, куда обращаться в случае вымогательства госслужащих : Луганский телеграф 14:59
- Социологи рассказали, насколько украинцы разбогатели в прошедшем году : Ukrainianwall.com 14:59
- Социологи: в Украине снизился уровень бедности : Время новостей 14:53
- В Украине существенно снизился уровень бедности: социологи КМИС назвали оптимистичные показатели за 2017 год : УкропNews.com 14:46
- Социологи озвучили уровень бедности в Украине : Инфолайн 14:46
- Как в Украине менялся уровень бедности населения за последние 20 лет : Hyser 14:44
- В Украине снизился уровень бедности : UA.news 14:44
- В Украине снизился уровень бедности, - КМИС : Hronika.info 14:43
- В Украине за прошлый год снизился уровень бедности : Голос Столицы 14:42
- В прошлом году уровень бедности в Украине снизился до 12% - КМИС : Контракты.ua 14:37
- Социолог рассказала об уровне бедности в Украине : ReplyUA.net 14:36
- В Украине существенно снизился уровень бедности: социологи КМИС назвали оптимистичные показатели за 2017 год : Dialog.ua 14:32
- Важное достижение: уровень бедности в Украине составляет 12% : Новости N 14:16
- Уровень бедности в Украине составляет 12%, - КМИС : УкропNews.com 14:16
- Социологи рассказали правду об уровне бедности в Украине : Народный Корреспондент 14:14