Уровень бедности в Украине в 2017 году снизился до 12% (77)

Мой Город N 2018.01.08 16:07

Уровень бедности в Украине в 2017 году, по данным Киевского международного института социологии, снизился до 12%. При этом с 2014 по 2016 годы уровень бедности увеличился до 17% . Об этом сообщила заместитель исполнительного директора КМИС Виктория Захожая, передает Зеркало недели. По ее словам, с 1994 по 2017 годы уровень бедности в Украине менялся. Наихудшая ситуация была в конце 1990 годов.