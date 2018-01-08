Взрыв в Стокгольме могла вызвать ручная граната, - полиция (7)

Passage.com.ua 2018.01.07 22:29

Взрыв возле станции метро Varby Gard в Стокгольме могла вызвать ручная граната. Об этом сообщает The Local.se. В частности, полиция утверждает, что взрыв произошел после того, как погибший мужчина поднял с земли неизвестный предмет, который и разорвался у него в руках. "Там было что-то на земле, что поднял человек, и потом оно взорвалось", - сообщил представитель стокгольмской полиции Свен-Эрик Олссон.