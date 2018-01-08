Взрыв в Стокгольме могла вызвать ручная граната, - полиция (7)

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- Причиной взрыва около станции метро в Стокгольме могла стать старая ручная граната, полиция : ТелеБудка 06:52
- В Стокгольме возле станции метро произошел взрыв, есть пострадавшие : Николаевские Известия 04:50
- Мощный взрыв прогремел у метро: первые кадры : Интеллект Украины 02:47
- Произошел взрыв в метро столицы Швеции - есть серьезно пострадавшие : NewsOboz 02:39
- Взрыв в Стокгольме: один из пострадавших скончался : Багнет 01:31
- Умер мужчина, раненный при взрыве у метро в Стокгольме : Украина криминальная 01:02
- Названа причина взрыва в Стокгольме : Kherson.life 00:54