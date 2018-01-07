В Госдуме предложили "вернуть" России пол-Украины после слов Вятровича о советской оккупации (8)

Четверта Влада 2018.01.07 22:05

Гордон Директор Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что Украина должна признать оккупацией период пребывания в составе СССР. Председатель комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что если Украина признает оккупацией период нахождения в составе СССР, то тогда она должна будет "вернуть" России переданные в советское время территории.