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Фокус: Украина

В Госдуме предложили "вернуть" России пол-Украины после слов Вятровича о советской оккупации (8)

Четверта Влада 2018.01.07 22:05
Гордон Директор Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что Украина должна признать оккупацией период пребывания в составе СССР. Председатель комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что если Украина признает оккупацией период нахождения в составе СССР, то тогда она должна будет "вернуть" России переданные в советское время территории.
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2018.01.08 (8)

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