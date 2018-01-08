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Три украинских олигарха участвуют в сделке с частью активов Януковича

Три украинских олигарха участвуют в сделке с частью активов Януковича (15)

Arena.press 2018.01.08 02:12
Вчера, 16:31 Фото: олигархи пытаются торговать активами Януковича (коллаж РБК-Украина) Украинские олигархи Александр Онищенко, Павел Фукс и Сергей Курченко пытаются торговать частью активов экс-президента Украины Виктора Януковича. О этом говорится в расследовании Al Jazeera. В частности, журналисты издания выяснили, что Сергей Курченко пытается продать часть активов на сумму 1,5 млрд долларов компании Quickpace Limited, зарегистрированной на Кипре.
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2018.01.08 (15)

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